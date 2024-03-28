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20:36, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на силовика и был задержан

В Воронежской области завели дело против напавшего на полицейского мужчины

Фото: Unsplash

В Воронежской области следователи завели уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который напал с ножом на приехавшего по вызову полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Его арестовали.

По версии следствия, ночью 25 марта сотрудники полиции прибыли по вызову из-за противоправных действий обвиняемого. Они попытались успокоить мужчину, однако в ответ нарушитель напал на одного из силовиков и несколько раз ударил его ножом. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить подозреваемого и доставить его в отделение. Пострадавший получил помощь врачей.

Ранее в Луганске пять сотрудников МВД пострадали при задержании подозреваемого в тяжком преступлении, который ехал в такси.

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