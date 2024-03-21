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20:27, 21 марта 2024Силовые структуры

Пять силовиков пострадали при задержании подозреваемого в российском регионе

В Луганске пять сотрудников МВД пострадали при задержании подозреваемого

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганске пять сотрудников МВД пострадали при задержании подозреваемого. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики получили осколочные ранения и контузии. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Вечером 20 марта сотрудники МВД преследовали подозреваемого в тяжком преступлении, который ехал в такси. На одном из светофоров правоохранители вытащили мужчину из машины, но в этот момент он использовал взрывное устройство. Сейчас его личность устанавливается. Таксист не пострадал.

Ранее в Ленинградской области суд арестовал 29-летнего жителя деревни Оржицы за нападение на полицейских с ножом.

ЖЗЛ
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