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19:30, 19 марта 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на полицейских россиянина арестовали

В Ленобласти арестовали жителя, напавшего с ножом на полицейских

Фото: Кирилл Пономарев /« Лента.ру»

В Ленинградской области суд арестовал 29-летнего жителя деревни Оржицы за нападение на полицейских с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Россиянина обвиняют в преступлении по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника полиции») УК РФ. По версии следствия, вечером 17 марта фигурант умышленно причинил полицейскому повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Нападение произошло после того, как 22-летний сержант и его 27-летний напарник приехали на вызов жителей, почувствовавших в одной из квартир дома запах гари. Выяснилось, что хозяин пытался поджечь собственность. Заметив полицейских, он схватил нож и нанес им ранение в голову сержанта, а потом начал кулаками избивать его коллегу. Оба потерпевших были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестовали жителя, расправившегося с адвокатом и его подзащитным.

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      Илона Палей
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