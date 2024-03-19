Россиянина арестовали за расправу над сбившим его сына юношей и адвокатом

В Дагестане арестовали жителя за убийство юноши, сбившего его сына, и адвоката

Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал местного жителя по подозрению в расправе над 55-летним адвокатом и его 22-летним подзащитным. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под стражей до 15 мая. По версии следствия, 15 марта фигурант открыл огонь по потерпевшим около здания Ногайского районного суда. Причиной стало несогласие мужчины с вынесенным приговором молодому человеку, который в результате нарушения ПДД сбил его сына-подростка — суд назначил ему ограничение свободы на полтора года.

В результате стрельбы адвокат и юноша получили ранения, несовместимые с жизнию, еще один пострадавший находится в больнице. В тот же день мужчину арестовали. Уголовное дело расследуется по статьям о расправе над двумя лицами, совершенной общеопасным способом, по мотиву кровной мести, а также о незаконном обороте оружия.