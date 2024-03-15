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20:12, 15 марта 2024Силовые структуры

На выстрелившего в подсудимого и его адвоката россиянина завели уголовное дело

СК: в Дагестане завели дело после выстрела в подсудимого и его адвоката у суда
Начало событий в новости Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана, который остался недоволен решением судьи и выстрелил в водителя, сбившего его сына в прошлом году, а также в его адвоката около здания суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело заведено по статьям о расправе над двумя людьми, совершенное общеопасным способом по мотивам кровной мести, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. В настоящее время подозреваемый задержан.

По данным следствия, все произошло в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. По решению суда 22-летний водитель, который совершил летальный наезд на 15-летнего подростка на мопеде, получил 1,5 года ограничения свободы. Отец мальчика, будучи недовольным приговором суда, дождался, пока подсудимый и его адвокат выйдут из здания, и начал стрелять в них. Мужчины не выжили.

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      Олеся Мицкевич
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