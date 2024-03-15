Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

Житель Дагестана расстрелял водителя, сбившего его сына, после приговора суда

Житель Дагестана, будучи недовольным приговором суда водителю, сбившему его сына в прошлом году, выстрелил в осужденного. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло у Ногайского районного суда, где рассматривалось дело о ДТП с летальным исходом с участием 15-летнего подростка. По решению суда 22-летний водитель, сбивший ребенка на мопеде, получил 1,5 года ограничения свободы условно.

Недовольный приговором отец дождался, пока подсудимый и его адвокат выйдут из здания, и несколько раз выстрелил в них из оружия. Мужчины получили несовместимые с жизнью ранения, а еще один потерпевший был ранен в бедро. Стрелка задержали, сейчас он дает показания.

Ранее суд в Ростовской области приговорил к пожизненному сроку 38-летнего жителя Новошахтинска, который расстрелял семью из пяти человек летом 2022 года.