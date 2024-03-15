Расстрелявшего семью из пяти человек россиянина приговорили к пожизненному сроку

Суд дал пожизненный срок жителю Новошахтинска, расстрелявшему семью из 5 человек

Суд приговорил к пожизненному сроку 38-летнего жителя Новошахтинска, который расстрелял семью из пяти человек летом 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Мужчину признали виновным в лишении жизни четырех человек, покушении на малолетнюю девочку, а также незаконном приобретении и хранении наркотиков. Его отправят в колонию особого режима.

По данным следствия, в июле 2022 года подсудимый в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру в Новошахтинске, вооружившись огнестрельным охотничьим ружьем и ножом, и начал стрелять в находившихся там членов семьи. Мужчина, две женщины и 2-летний мальчик не выжили, а 4-летняя девочка получила ранения в голову и шею. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, ее удалось спасти.

Злоумышленника задержали на следующий день и поместили под стражу.

