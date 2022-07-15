Раскрыты подробности расстрела семьи в Новошахтинске

Расстрелянные в Новошахтинске люди были членами одной семьи

Все расстрелянные в Новошахтинске были членами одной семьи и жили в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской улице. Подробности в пятницу, 15 июля, раскрыл Telegram-канал Don Mash.

По информации издания, убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь. Погибли трое взрослых и мальчик, девочке удалось выжить. С пулевым ранением она была доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.

Ранее 15 июля сообщалось, что в Ростовской области разыскивают убийц семьи из пяти человек. На месте происшествия работают эксперты и следователи. Ведется розыск.