В Ростовской области расстреляли семью с ребенком

В Новошахтинске Ростовской области расстреляли четырех взрослых и одного ребенка

В Ростовской области разыскивают убийц семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, в одной из квартир города Новошахтинск неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых погибли от огнестрельных ранений, ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу. За жизнь пострадавшей девочки борются врачи. На месте происшествия работают эксперты и следователи. Ведется розыск.

4 июня сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в продуктовом магазине в районе Купчино.