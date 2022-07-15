Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Ростовской области расстреляли семью с ребенком

В Новошахтинске Ростовской области расстреляли четырех взрослых и одного ребенка

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock

В Ростовской области разыскивают убийц семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, в одной из квартир города Новошахтинск неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых погибли от огнестрельных ранений, ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу. За жизнь пострадавшей девочки борются врачи. На месте происшествия работают эксперты и следователи. Ведется розыск.

4 июня сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в продуктовом магазине в районе Купчино.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Регина Тодоренко сообщила имя новорожденного ребенка
Додон назвал последствия для Молдавии в случае вступления в Евросоюз
В Ростовской области расстреляли семью с ребенком
Хирург назвала примеры удачной пластики среди российских звезд
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.