Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в продуктовом магазине в районе Купчино

Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в продуктовом магазине в районе Купчино. Записи с камер видеонаблюдения публикует KP.RU.

По информации издания, инцидент произошел на улице Малой Балканской. На размещенных кадрах видно, что 59-летний местный житель зашел в торговое помещение и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого он начал преследовать по залу продавщицу, а затем вышел с ней на улицу, где стал угрожать оружием еще одной женщине.

Известно, что сотрудница магазина успела вызвать полицию, которая оперативно задержала стрелка в его квартире. Выяснилось, что петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент злоумышленника доставили в отдел, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель рабочего поселка Мишкино Курганской области в ночь на 8 января из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения.