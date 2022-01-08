Россиянин расстрелял машину полиции и убил полицейского

Житель рабочего поселка Мишкино Курганской области в ночь на 8 января из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

В ходе задержания 44-летнего россиянина он получил травмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Прокуратура области организовала проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Назаров.

В декабре 2021 года в Орловской области первый заместитель главы администрации Новосильского района Юрий Трусов и его жена после ДТП в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейских. Сообщается, что они «применили в отношении сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, причинили им физическую боль, а также публично оскорбили их».