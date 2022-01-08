Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин расстрелял машину полиции и убил полицейского

В Курганской области мужчина открыл огонь по полицейской машине и убил сотрудника полиции

Фото: Globallookpress.com

Житель рабочего поселка Мишкино Курганской области в ночь на 8 января из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

В ходе задержания 44-летнего россиянина он получил травмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Прокуратура области организовала проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Назаров.

В декабре 2021 года в Орловской области первый заместитель главы администрации Новосильского района Юрий Трусов и его жена после ДТП в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейских. Сообщается, что они «применили в отношении сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, причинили им физическую боль, а также публично оскорбили их».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Казахстане сообщили о местонахождении Назарбаева
Россиянин расстрелял машину полиции и убил полицейского
Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур
МВД Казахстана уточнило число задержанных участников протестов
Ученые рассказали о возможном появлении коронавируса-супермутанта
Назван лучший боец MMA 2021 года
Названы самые подделываемые в прошедшем году купюры
Токаев объяснил важность прибытия миротворцев из России
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Казахстан в субботу
В метро пенсионер показал свой половой орган 13-летней москвичке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter