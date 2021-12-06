Пьяный российский чиновник въехал на машине в дерево и напал на полицейских

В Орловской области первый заместитель главы администрации Новосильского района Юрий Трусов и его жена после ДТП в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейских. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Сообщается, что 2 декабря вечером российский чиновник вместе с женой находились на одной из улиц Новосиля, где они «применили в отношении сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, причинили им физическую боль, а также публично оскорбили их».

Как сообщает издание Abireg.ru, речь идет о сотрудниках ГИБДД, которые прибыли на место ДТП: до конфликта супружеская пара въехала на машине в дерево.

Возбуждены уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителя власти. В отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные действия.

Ранее во Владимирской области вице-спикер, депутат от КПРФ Антон Сидорко в ходе обсуждения законопроекта решил сломать нос депутату из Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Ивану Алтухову. Член КПРФ заявил, что угрожал он в этот момент не депутату, потому что, по его мнению, Алтухов «хамло из подворотни». В свою очередь депутат от КПСС назвал оппонента бандитом и шпаной.

