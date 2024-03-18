Россиянин попытался сжечь квартиру и напал на полицейских

В Ленинградской области мужчина попытался сжечь квартиру и напал на полицейских

В Ленинградской области 28-летний местный житель попытался сжечь свою квартиру, а потом напал на полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это случилось 17 марта в деревне Оржицы. На вызов приехали 22-летний сержант полиции и его 27-летний напарник. Заметив силовиков, мужчина схватил нож и ударил им в голову сержанта, а потом начал избивать его коллегу. Пострадавших доставили в больницу. Состояние сержанта оценивается как крайне тяжелое. Его напарник находится в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего задержали 18 марта.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих москвичей, набросившихся с собакой на прибывших по вызову полицейских.