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13:44, 6 марта 2024Силовые структуры

Двое пьяных россиян с собакой набросились на прибывших по вызову полицейских

Двое москвичей стали фигурантами дела после нападения с собакой на полицейских

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих москвичей, набросившихся с собакой на прибывших по вызову полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, накануне ночью в полицию поступило сообщение о нарушении тишины в квартире жилого дома, расположенного на Коктебельской улице. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы. Злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения открыли дверь силовикам и, не желая быть привлеченными к ответственности, напали на них вместе с собакой породы стаффордширский терьер.

Полицейские применили табельное оружие в отношении животного и задержали нарушителей. В отношении 36-летнего мужчины и 43-летней женщины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, в ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 38-летнего водителя, врезавшегося в полицейскую машину во время преследования.

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      Олеся Мицкевич
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