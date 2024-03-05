Врезавшемуся в патрульную машину россиянину избрали меру пресечения

Суд Зеленограда избрал меру пресечения водителю, врезавшемуся в полицейское авто

Зеленоградский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца в отношении 38-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 2114» Алексея Неймана, врезавшегося в полицейскую машину во время преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Вынесенный в отношении него запрет действует до 4 мая.

По данным столичного главка МВД, все произошло вечером в понедельник, 4 марта. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «ВАЗ 2114», грубо нарушающий правила дорожного движения, и потребовали его водителя остановиться. Мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал это требование и попытался скрыться. Во время преследования полицейским в какой-то момент удалось заблокировать авто нарушителя, но водитель попытался скрыться, врезавшись в патрульную машину. Вскоре злоумышленника и его 32-летнего пассажира задержали и доставили в отдел.

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