Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:11, 5 марта 2024Силовые структуры

Врезавшемуся в патрульную машину россиянину избрали меру пресечения

Суд Зеленограда избрал меру пресечения водителю, врезавшемуся в полицейское авто

Кадр: Telegram-канал Mash

Зеленоградский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца в отношении 38-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 2114» Алексея Неймана, врезавшегося в полицейскую машину во время преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Вынесенный в отношении него запрет действует до 4 мая.

По данным столичного главка МВД, все произошло вечером в понедельник, 4 марта. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «ВАЗ 2114», грубо нарушающий правила дорожного движения, и потребовали его водителя остановиться. Мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал это требование и попытался скрыться. Во время преследования полицейским в какой-то момент удалось заблокировать авто нарушителя, но водитель попытался скрыться, врезавшись в патрульную машину. Вскоре злоумышленника и его 32-летнего пассажира задержали и доставили в отдел.

Ранее полицейские Екатеринбурга устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Toyota Land Cruiser, который во время движения не был пристегнут ремнем безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Tesla оценила ущерб от совершенного экоактивистами поджога

      Невестку Виктории Бекхэм раскритиковали в сети из-за откровенной детали в образе

      В России оценили защищенность «Арматы»

      Политолог рассказал о вероятности отмены запрета на переговоры Украины с Россией

      Маск предрек падение США из-за массовой миграции

      Врезавшемуся в патрульную машину россиянину избрали меру пресечения

      Россиянам посоветовали сосать палец для избавления от второго подбородка

      Соколовский высказался об адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

      Отец зарубил дочь топором за отказ выйти замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше