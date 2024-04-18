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08:47, 18 апреля 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка распылила перцовку на судебных приставов и полицейского

На Камчатке пенсионерка распылила перцовку на судебных приставов и полицейского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском 67-летняя местная жительница напала на судебных приставов и сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 апреля пенсионерка в квартире дома на проспекте Карла Маркса хотела помешать действиям приставов и правоохранителя. Она распылили в их сторону перцовый баллон со слезоточивым веществом.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд приговорил 31-летнего местного жителя к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима за угрозы газовой горелкой полицейскому.

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      Екатерина Кашурникова
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