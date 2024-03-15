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20:55, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал газовой горелкой полицейскому и попал в колонию

В Удмуртии суд приговорил мужчину за угрозы газовой горелкой полицейскому

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Удмуртии суд приговорил 31-летнего местного жителя к двум годам двум месяцам колонии строгого режима за угрозы газовой горелкой полицейскому.
 
Мужчину признали виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Ранее он был судим.

По версии следствия, вечером 27 сентября 2023 года инспектор по делам несовершеннолетних вместе со стажером опрашивал местную жительницу по материалу проверки, зарегистрированному в отделе полиции. В этот момент подсудимый начал злиться, взял горелку и стал угрожать инспектору, направляя огонь в его сторону.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих москвичей, набросившихся с собакой на прибывших по вызову полицейских.

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