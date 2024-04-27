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07:47, 27 апреля 2024Из жизни

Женщина заподозрила мужа в измене из-за спонтанной покупки

Женщина заподозрила мужа в измене из-за покупки дома на колесах

Фото: Kevin Schmid / Unsplash

Пользовательница сети заподозрила мужа в измене после того, как он сделал крупную покупку. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам женщины, в 2020 году муж приобрел дом на колесах. Однако спустя несколько лет пользовательница начала жалеть, что разрешила мужу совершить спонтанную покупку. «Женская интуиция подсказывает мне, что он использует автодом для чего-то нехорошего», — признается она.

Женщина объяснила, что они с мужем пользовалась домом на колесах только летом. Однако в последнее время мужчина стал проводить в нем все свободное время. Он использует автодом как предлог для ночных поездок на работу, а также утверждает, что автомобиль служит ему офисом.

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По словам автора поста, у нее нет никаких веских доказательств, что мужчина тайно встречается с любовницей в доме на колесах. «Но на днях я зашла туда, и там пахло женскими духами, и это точно были не мои. Мне стоит беспокоиться?» — обращается женщина к пользователям форума.

Некоторые пользователи предложили автору поста напрямую поговорить с мужем. Другие призвали ее проследить за мужчиной. «Установите скрытые камеры. Соберите улики. Не показывайте ему, что вы обо всем знаете. Затем встретьтесь с адвокатом и следуйте его указаниям», — пишет один человек.

Ранее сообщалось, что профессор влюбился в молодую студентку, сообщил об этом жене и разрушил восьмилетний брак. В настоящее время супруга мужчины живет с дочерью у родителей.

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      Алиса Удовик
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