Профессор колледжа влюбился в студентку и разрушил восьмилетний брак

Женщина узнала о чувствах мужа к студентке и ушла от него

Профессор влюбился в молодую студентку, сообщил об этом жене и разрушил восьмилетний брак. Об этом его супруга рассказала на форуме Reddit.

35-летняя пользовательница рассказала, что познакомилась с мужем, который является ее ровесником, в медицинском колледже. Мужчина и женщина полюбили друг друга и поженились восемь лет назад, а четыре года назад у них появилась дочь. Позже муж пользовательницы стал профессором и начал преподавать в колледже, в котором раньше учился.

По словам пользовательницы, в декабре 2023 года к ней обратилась подруга Сара, работающая в том же учебном заведении. Оказалось, что подруга видела ее мужа, когда тот флиртовал с одной из его студенток. «Она смотрит на него, как на Брэда Питта, а он смотрит на нее так, как когда-то смотрел на тебя», — заявила она. Пользовательница рассмеялась и сказала, что не верит, однако заподозрила неладное.

Вечером того же дня она передала слова Сары мужу, надеясь, что он их опровергнет. Однако вместо этого мужчина поник и стал извиняться, признавшись, что действительно испытывает романтические чувства к 25-летней студентке. «Я не могу выбросить ее из головы. Я пытался, поверь мне. Я должен был сказать тебе раньше. Но я думал, что смогу спасти наши отношения, я действительно хотел этого», — сказал он.

Мужчина также заверил, что не изменял жене и никогда не встречался со студенткой за пределами колледжа. Несмотря на это, произошедшее глубоко ранило пользовательницу, и она решила уйти от мужа. В настоящее время женщина живет с дочерью у родителей. Она призналась, что скучает по мужу и хочет, чтобы он вернулся к ней и попросил прощения. «Но он так и не вернулся. Он приходит иногда, чтобы провести время с нашей дочерью, но это все», — сказала она.

Пользовательница также рассказала, что следит за социальными сетями студентки и считает ее красивой и умной. «Я не могу отделаться от мысли, что такой человек, как мой муж, должен быть с такой, как она», — призналась женщина.

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