Мужчина притворился больным раком ради встреч с любовницей

В Австралии мужчина притворился больным раком, чтобы изменять партнерше

Модель OnlyFans из Австралии пережила измену и рассказала, как бойфренду удавалось долгое время обманывать ее. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка по имени Хейли заявила, что партнер притворился больным раком, чтобы изменять ей. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, однако вместо того, чтобы оставаться дома, ехал на встречу с любовницей. По словам Хейли, бойфренд даже побрился налысо, чтобы его ложь выглядела более убедительной.

Девушка уличила партнера в измене после случайной оговорки. Мужчина заявил, что болен раком кожи, тогда как раньше утверждал, что у него диагностирован рак костей. Хейли сразу заподозрила неладное. Она спросила у бойфренда, где он был, когда он в очередной раз отказался проводить с ней время. Мужчина настаивал, что находился с приятелями, и даже предложил Хейли проверить его телефон. Но когда модель согласилась, тот попросил не смотреть фотографии и не открывать непрочитанные сообщения.

Хейли ослушалась партнера. В его телефоне она обнаружила фотографии незнакомой девушки, а также сообщение с признанием в любви. Хейли тут же связалась с незнакомкой. Оказалось, что она была еще одной возлюбленной бойфренда. «Она понятия не имела о "раке". Они были вместе дольше, и она фактически была главной девушкой — той, которая познакомилась с его семьей и все такое», — рассказывает Хейли. Сразу после этого модель рассталась с партнером.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети решила отомстить бойфренду за измену и выселила его из дома. Для осуществления плана мести она обратилась за помощью к отцу.