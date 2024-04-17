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07:30, 17 апреля 2024Из жизни

Женщина отомстила бойфренду-изменнику с помощью отца

Daily Star: пользовательница сети узнала об измене бойфренда и выселила его

Фото: Assem Gniyat / Unsplash

Пользовательница социальной сети X (бывший Twitter) решила отомстить бойфренду за измену и выселила его из дома. Ее слова передает Daily Star.

Автор поста рассказала, что партнер знакомился с другими женщинами за ее спиной на сайте знакомств. Когда женщина узнала об этом, то решила отомстить изменнику. Для этого она обратилась за помощью к отцу.

Сначала пользовательница зарегистрировалась на сайте знакомств, выдавая себя за другого человека, и нашла аккаунт партнера. Вскоре она назначила ему встречу в баре. По словам женщины, она пришла в заведение с чемоданом одежды бойфренда, а в это время ее отец менял замки в их общем доме.

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Многие пользователи пришли в восторг от необычного способа мести женщины. Некоторые люди попросили ее рассказать, чем обернулась встреча с партнером. Однако нашлись и те, кто осудил автора поста за ее поступок. По словам недовольных пользователей, женщина не имела права выгонять партнера из дома, в котором они жили вместе. «Если вы совместно владеете или арендуете жилье, он вполне может там проживать. Фактически, запрет на его нахождение там (если только нет решения суда об обратном) незаконен», — пишет один человек.

Ранее сообщалось, что пользовательница сети раскрыла измену мужа благодаря визиту к врачу. Женщина призналась, что больше не доверяет мужчине.

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