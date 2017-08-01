Художник Стерлинг Руби расписал флагманский бутик Calvin Klein

Модный дом Calvin Klein обновил пространство флагманского бутика в Нью-Йорке. Отделкой интерьера занимался современный американский художник Стерлинг Руби. Об этом сообщает L'officiel.

Стены трехэтажного магазина выкрасили в ярко-желтый цвет и декорировали американскими флагами, бахромой. Оформление временное, в будущем в бутике пройдет капитальный ремонт. Сам художник описал концепцию так: «От минимализма к максимализму».

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

Весной 2017 года модный дом представил рекламную кампанию, над которой работал колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич. Он наслоил кадры друг на друга, добавил «мистическую» озвучку, напоминающую заглавную тему из сериала «Очень странные дела».

Стерлинг Руби — американский художник, создает скульптуры, коллажи и масштабные полотна, раскрашенные при помощи аэрозоля. Художник сотрудничает с Симонсом и занимался разработкой принтов для первой коллекции дизайнера в Dior, позднее Симонс и Руби выпустили совместную линейку одежды.