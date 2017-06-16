Calvin Klein выгравировал адрес магазина на очках

Новый креативный директор модного дома Calvin Klein Раф Симонс показал дебютную коллекцию солнцезащитных очков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

В нее вошли три разные модели прямоугольной формы в зеленом, оранжевом, бордовом, синем и коричневом цветах. На дужках видна надпись: Calvin Klein 205w39nc — это адрес флагманского магазина в Нью-Йорке. Цены пока не названы.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, приверженец минимализма. Помимо развития собственной именной марки, с 2005 по 2012 год занимал пост креативного директора модного дома Jil Sander, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года — ту же должность в доме Dior. В Calvin Klein он работает с 2016 года.