Немцы уговорили 56-летнюю Джулианну Мур раздеться для рекламы бюстгальтеров

Американская актриса Джулианна Мур снялась в рекламе Florale, премиальной линейки немецкого бренда нижнего белья, домашней и спортивной одежды Triumph. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили представители пресс-службы марки, предоставившие первые кадры кампании.

Съемками рекламной кампании занимался известный британский fashion-фотограф Ранкин. Кампания Triumph Florale стартует по всему миру в ноябре 2017 года.

Основу коллекции составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с «цветочной» вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

«Новая линия Florale — это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!» — отметила Мур.

Джулианна Мур — американская актриса театра и кино, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Премий Гильдии киноактеров США». Известна по таким фильмам, как «Телекинез», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Воздушный маршал».