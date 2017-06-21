Triumph сшил женщинам увеличивающие грудь купальники

Марка Triumph показала новую коллекцию купальников. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня. В линейку вошли несколько моделей для разных типов фигур.

Например, купальник Hot Fiesta с push-up вкладками, который позволяет визуально увеличить грудь, на спине завязки бюстгальтера имитируют технику макраме. Еще одна модель — Sunset Leaf — по словам представителей марки, удачно подчеркивает зону декольте. Для женщин с пышными формами марка предлагает модель Painted Tulum с плотными чашками и расширенными бретелями.

Фото: Triumph 1 /3

Для тех, кто хочет скрыть живот, подойдут слитные купальники Hot Fiesta в контрастной черно-белой расцветке. Также в коллекцию вошли премиальные модели Moonlight Sheer , созданные с применением инновационных технологий.

Кроме купальников в коллекции также представлена пляжная одежда: платья с вшитыми бусами и комбинезоны с бахромой.

Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах марки.