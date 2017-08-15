Немцы поддержат спортсменкам грудь павлиньими перьями

Немецкая марка Triumph, под которой продается нижнее белье и домашняя одежда, представила инновационную спортивную коллекцию Triaction. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

При разработке использовалась сертифицированная система поддержки груди. Вещи рассчитаны на занятия спортом разной интенсивности — Cardio и Studio.

Фото: пресс-служба Triumph

Комплекты, вдохновленные стилем ар-деко, выполнены в черном и бордовом цветах и украшены принтами под «павлинье перо». По словам представителей марки, топы обеспечивают хорошую поддержку груди любого размера и прекрасно впитывают влагу. Одна из новинок марки — бюстгальтеры Free Motion, которые визуально увеличивают грудь благодаря небольшим вставкам.

В июле 2017 года марка представила свою первую премиальную линейку нижнего белья. Лицом коллекции стала американская атриса Джулианна Мур.