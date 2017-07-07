56-летняя Джулианна Мур стала лицом марки нижнего белья

Американская атриса Джулианна Мур стала лицом первой премиальной линейки бренда Triumph. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля. Коллекция получила название Florale. Актриса приняла участие в рекламной кампании, автором снимков стал британский фотограф Ранкин.

«Джулианна — яркий пример утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем, что делает ее идеальной музой для нашей новой премиальной линейки. Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал», — сказала бренд-директор Triumph Сьюзан Маккенна.

Джулианна Мур — американская актриса театра и кино, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Премий Гильдии киноактёров США». Известна по таким фильмам как «Телекинез», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Воздушный маршал».