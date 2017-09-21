Американский дизайнер создала нижнее белье для полных

Американский дизайнер Габи Грегг создала капсульную коллекцию нижнего белья и купальников Swimsuitsforall для полных женщин. Об этом сообщает Fashionista.

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По ее словам, 67 процентов женщин в США носят одежду 12 размера и выше. Как правило, известные марки не продают вещи для крупных девушек, предпочитая ориентироваться на стройных.

Грегг заявила, что в ее новой линейке представлено белье, которое поможет женщинам plus-size почувствовать себя сексуальными. «Мне всегда казалось скучным стандартное бежевое нижнее белье моих размеров, поэтому я решила создавать красивые вещи для таких же, как я», — поделилась дизайнер.

Грегг борется за права людей с формами plus-size. Она рассказала, что модели с такими габаритами игнорируются крупными компаниями, с ними не хотят работать, и большинство брендов предпочитают сотрудничать с худыми девушками. Она более десяти лет доказывает, что полные женщины могут быть не менее привлекательными, чем стройные.