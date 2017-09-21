Ценности
 

Американский дизайнер создала нижнее белье для полных

Перейти в «Мою Ленту»

Американский дизайнер Габи Грегг создала капсульную коллекцию нижнего белья и купальников Swimsuitsforall для полных женщин. Об этом сообщает Fashionista.

По ее словам, 67 процентов женщин в США носят одежду 12 размера и выше. Как правило, известные марки не продают вещи для крупных девушек, предпочитая ориентироваться на стройных.

Грегг заявила, что в ее новой линейке представлено белье, которое поможет женщинам plus-size почувствовать себя сексуальными. «Мне всегда казалось скучным стандартное бежевое нижнее белье моих размеров, поэтому я решила создавать красивые вещи для таких же, как я», — поделилась дизайнер.

Грегг борется за права людей с формами plus-size. Она рассказала, что модели с такими габаритами игнорируются крупными компаниями, с ними не хотят работать, и большинство брендов предпочитают сотрудничать с худыми девушками. Она более десяти лет доказывает, что полные женщины могут быть не менее привлекательными, чем стройные.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gabi Gregg launches a sexy, curve-loving lingerie line
Ненавистника пухлых женщин раскритиковали и унизили plus-size модели
Бренд Mango вдохновился полными жительницами Нью-Йорка
Последние новости
Трамп выдумал новую страну в Африке
ЦБ приступил к санации Бинбанка и «Рост банка»
Минприроды определило самые грязные города России
В Подмосковье составят антирейтинг стройподрядчиков  
В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту
Британские СМИ объявили о возможном запрете комедии о Сталине в России
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Ценности
Ценности00:08Сегодня

Пижамная вечеринка

Что снимали друг с друга Николай и Матильда
10:01Сегодня

Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы

13:0920 сентября

LuisaViaRoma и Missoni показали эксклюзивную баскетбольную майку

17:4620 сентября

Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»

Ценности00:0519 сентября

Летящей походкой

Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
18:4020 сентября

Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»

11:2520 сентября

Tommy Hilfiger предложил покупателям рваные шорты Джиджи Хадид

14:1020 сентября

Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя

Ценности00:0214 сентября
Алена Ефимова

«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Что мучает татуировщиков в России
15:1020 сентября

Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе

17:5319 сентября

MB&F сделал часы-чудовище за 2 миллиона рублей

12:4319 сентября

Клаудия Шиффер выпустит капсульную коллекцию обуви

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями
Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве
Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Минобороны России назвало сроки полного освобождения Дейр-эз-Зора
Трамп выдумал новую страну в Африке
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Лавров пообещал поддерживать устойчивость соглашения по иранской сделке
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту
ЦБ приступил к санации Бинбанка и «Рост банка»
Минфин России отчитался о доразмещении евробондов в рамках обмена
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Между Пекином и Шанхаем начал курсировать новый поезд с рекордной скоростью
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Структуру «Донстроя» заподозрили в скором банкротстве
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Эдисон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами
Бразильский футболист на коленях прошел через все поле в благодарность богу
Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт в команде
Названы сроки нового боя Головкина
Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Британские СМИ объявили о возможном запрете комедии о Сталине в России
Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи
Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Появилась фотография интерьера нового вседорожника Audi
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы