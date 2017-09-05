Бренд Mango вдохновился полными жительницами Нью-Йорка

Испанская марка Mango запустила рекламную кампанию коллекции Violeta сезона осень-зима 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Предлагаемые образы основаны на впечатлениях от Нью-Йорка и его жительниц. По словам представителей бренда, этот город «является символом свободы, местом, принимающим людей такими, какие они есть». Вещи в коллекции доступны в размерах до 60-го; в линейке сочетаются классические формы, яркие цвета и элементы стиля Grunge. Предлагаются, в частности, джинсы свободного кроя, широкие юбки, байкерские куртки-косухи, свитера и жакеты, а также аксессуары. В съемках лукбука приняли участие модели plus size.

Цены на вещи и сроки появления в продаже пока не сообщаются.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.

