Mango послал моделей исследовать секретный пляж

Испанская марка Mango представила новую рекламную кампанию. Главные героини — модели Аризона Мьюз, София Аренс и Аланна Арингтон. По сюжету, они исследуют тайский пляж, скрытый от посторонних взглядов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

Фото: пресс-служба Mango 1 /6

В коллекцию одежды на сезон весна-лето вошли кроп-топы с необработанными краями, топы ручной вязки, льняные брюки с высокой талией, слитные купальники на шнуровке и бикини с этническими мотивами, а также туники с цветочной. Одна из главных моделей в коллекции — серебряное платье-макси из гофрированной ткани, напоминающей чешую русалки.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.

