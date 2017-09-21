Бывший немецкий шпион возглавит дипмиссию ЕС в России в октябре

Новый посол Евросоюза в России Маркус Эдерер прибудет в Москву 1 октября и приступит к работе, как только представится возможность. Об этом сообщил временный поверенный в делах представительства ЕС в России Свен-Олов Карлссон. Его слова передает РИА Новости.

«Мы ожидаем прибытия нового посла в скором времени. С октября у нас будет новый посол ЕС (…). Это будет мистер Маркус Эдерер, он статс-секретарь МИД ФРГ, он был назначен, получил согласие от российской стороны, так что ожидается, что он приступит к своим обязанностям в октябре», — сказал Карлссон.

По его словам, Эдерер «приступит к работе, как только будет возможно».

Судя по резюме Эдерера, размещенного на сайте МИД ФРГ, новый посол ЕС находится на дипломатической службе с 1988 года. Он успел поработать в Канаде, России, был послом Евросоюза в Китае и Монголии. В период с 2002-го по 2005 год Эдерер возглавлял департамент политической и экономической разведки Федеральной разведывательной службы Германии (БНД).

