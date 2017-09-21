Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов

Корпорация Google подтвердила свои намерения приобрести часть HTC, ответственную за разработку смартфонов. Соглашение по сотрудничеству на 1,1 миллиарда долларов подписали в четверг, 21 сентября, сообщает The New York Times.

Согласно договору, команда специалистов из HTC, которая работала над смартфонами, перейдет в Google. Также компания получит неисключительные права на использование интеллектуальной собственности HTC.

По оценкам, в Google перейдет около двух тысяч человек, многие из них уже работали с поисковым гигантом при создании смартфона Pixel. Таким образом Google намеревается наладить выпуск собственных смартфонов по образу Apple, которая сама разрабатывает и аппаратную, и системную часть. При этом в HTC заявили, что не прекратят выпускать собственные смартфоны.

В истории Google это уже вторая покупка производителя аппаратного обеспечения. Так, в 2012 году корпорация купила Motorola Mobility за 12,5 миллиарда долларов. Эксперты отмечали, что в том случае для Google было важнее приобретение патентов Motorola. В 2014 году компанию продали китайской Lenovo Group за 2,9 миллиарда.