Во время крещения младенца в Мексике погибли 11 человек

В мексиканском штате Пуэбла 11 человек погибли во время крещения младенца при обрушении церкви, вызванном мощным землетрясением. Об этом сообщает местная газета Sol de Puebla.

По данным издания, три человека доставлены в больницу, еще два человека оказались под завалами. Единственный, кто не пострадал в результате случившегося, — священник. Среди погибших четверо детей, в том числе сам младенец.

Местные жители продолжают самостоятельно разбирать завалы, рискуя собственной жизнью, так как до сих пор существует риск обрушения стен и колокольни.

19 сентября в стране произошло второе за месяц мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. В результате погибли свыше 240 человек. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Очаг землетрясения залегал на глубине 51 километр.

