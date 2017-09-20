Число погибших при землетрясении в Мексике перевалило за 220

Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

«55 погибших в Морелосе, 117 в Мехико, 39 в Пуэбле, 12 в Эдомексе и трое в Герреро», — говорится в сообщении.

Видео с места разбора завалов и поиска пострадавших в мексиканской столице Мехико, публикует Ruptly.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Очаг землетрясения залегал на глубине в 51 километр.

7 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда жертвами катастрофы стали более 200 человек.