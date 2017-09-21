В Намибии на видео попала бросающая ребенка как куклу няня

Видео: independent.co.uk

В Намибии мать, обеспокоенная появлением ссадин и синяков на теле девятимесячной дочери, установила в доме скрытую камеру. На кадрах, которые публикует The Independent, видно, что молодая няня, которую наняла женщина, не церемонится с младенцем. Она грубо таскает ребенка по дому, а потом бросает его в манеж, словно куклу.

По словам матери, после просмотра видео она на несколько дней потеряла сон и аппетит. Запись женщина передала в полицию. Няню арестовали и поместили под стражу. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.