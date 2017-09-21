Московских борцов с вирусами уличили в аферах с поставками подопытных обезьян

В Москве возбудили уголовное дело о хищении 457 миллионов рублей из бюджета сотрудниками предприятия по производству бактерийных и вирусных препаратов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, персонал предприятия по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН вступил в сговор с главой животноводческого хозяйства. С мая 2015 по август 2017 годов они заключали договоры на поставку лабораторных мартышек и макак, а также на оказание услуг по подготовке проведения теста остаточной нейровирулентности в рамках контроля качества иммунологических препаратов.

«Во всех договорах сообщники прописывали заведомо завышенную стоимость, в результате чего оказываемые научным предприятиям услуги оказались дороже среднерыночных услуг на общую сумму более 457 миллионов рублей», — сказал источник.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере пока нет конкретных фигурантов, оно расследуется в отношении неустановленных лиц. Их личности выясняются следователями.

