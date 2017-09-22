Наука и техника
 

Названа главная польза недосыпания

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Американские психологи выяснили, что депривация сна помогает справиться с депрессией. К такому выводу исследователи пришли, обобщив результаты научных работ с 1974 по 2016 годы. Статья специалистов опубликована в журнале The Journal of Clinical Psychiatry.

Ученые провели метаанализ — статистический анализ 66 независимых исследований, посвященных влиянию бессонницы на депрессию. Поиск литературы был произведен по ключевым словам «депривация сна» и «депрессия» в базах данных PubMed и PsycINFO. Научная работа включалась в анализируемую выборку, если ее авторы использовали принудительное лишение сна в качестве потенциальной терапии депрессивного состояния. Кроме того, они не должны были применять другие виды вмешательства, например транскраниальную магнитную стимуляцию.

Психологи учитывали, какой тип депривации — полная или частичная — использовался в исследованиях. При полной человек, как правило, не спит всю ночь, а при частичной — находится в состоянии сна не более четырех часов. Также анализировалась реакция организма на искусственную бессонницу, тип психического расстройства, применяемые пациентом медикаменты и другие факторы.

Оказалось, что депривация вне зависимости от типа смягчала симптомы депрессии в 45 процентах исследований, в которых участники случайным образом делились на группы, одна из которых была контрольной (в ней не производилось вмешательство в сон). Эффект также наблюдался в 50 процентах исследований, где была только одна группа испытуемых. Такие результаты, по словам психологов, подтверждают эффективность терапии в борьбе против психического расстройства.

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