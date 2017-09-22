Prada попыталась привлечь молодежь комиксами

Итальянский модный дом Prada представил новую коллекцию весна-лето 2018 в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщает L'Officiel.

По данным издания, линейка основывалась на предпочтениях молодого поколения и включала в себя пальто, рубашки, платья и жилеты с принтами в виде комиксов. Также в Prada превратили верхнюю одежду в 2D-изображения.

Еще одной яркой деталью показа стали гольфы, похожие внешне на компрессионные, которые носят велогонщики или горнолыжники. Также на подиуме были представлены яркая пластиковая бижутерия и накладные воротники.

Фото: Prada 1 /3

В качестве музыкального сопровождения в Prada выбрали сменявшие друг друга хиты певицы Ланы Дель Рей и группы Nirvana.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.