Prada обует покупателей в подбитые мехом мокасины со стразами

Итальянский модный дом Prada показал новую модель обуви — мокасины, подбитые мехом. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Highsnobiety.

Подошва обуви сделана из резины, а в качестве украшения служат массивные металлические вставки и стразы. Обувь уже появилась в продаже и представлена в фирменных бутиках бренда. Цена — 950 долларов.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

Среди новинок марки — футболки с принтами на тему феминизма из коллекции Poster Girl. Иллюстрации разработал американский художник Роберт Макгиннис, который создавал афиши к картине «Завтрак у Тиффани» и к первым фильмам про Джеймса Бонда. Он признался, что на создание иллюстраций его вдохновила картина Федерико Феллини «Город женщин».