Сотни поношенных кроссовок бизнес-партнера Jay-Z появились на eBay

Сооснователь звукозаписывающей студии Roc-A-Fella Records и бизнес-партнер рэпера Jay-Z Дэймон Дэш выставил на продажу несколько сотен эксклюзивных кроссовок из своей личной коллекции на eBay. Об этом сообщает HighSnobiety.

Отмечается, что продается также некоторая обувь 1990-х годов, давно снятая с производства. Самой дорогой парой в настоящее время являются Rocafella Air Force 1, стоимость которых на 22 сентября составляет 1,9 тысячи долларов.

Фото: ebay.com 1 /3

В коллекции Дэша есть и новые кроссовки, которые никогда не носили. Самыми бюджетными стали Pro-Keds за 25 долларов. Размеры варьируются от 9,5 до 10,5 по американским стандартам.

Дэймон Дэш — предприниматель, вместе с Jay-Z в 1995 году он создал звукозаписывающий лейбл Roc-A-Fella Records.