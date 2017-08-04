Джастин Бибер помог своему стилисту торговать белыми футболками

Канадский певец Джастин Бибер принял участие в рекламной кампании. В коллекцию, которую он представил вместе с моделями Кайей Гербер и Джоаной Смоллс, представлены только белые футболки. Об этом сообщает Vogue.

Разработкой линейки занималась стилист Бибера Карла Уэлч. В коллекцию вошли мешковатые футболки, кроп-топы и несколько безрукавок. Цены на них начинаются от 30 долларов.

Джастин Бибер — канадский певец, всего в мире продано более 100 миллионов его записей.

В конце июня 2017 года на eBay выставили правую кроссовку музыканта, которую он бросил в толпу во время одного из концертов. Белую обувь из коллекции Yeezy Канье Уэста купили за 50 тысяч евро.