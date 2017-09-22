На катке петербургского торгового центра посетителей развлекли порнороликом

На катке торгово-развлекательного центра «Рио» в Санкт-Петербурге неизвестные пустили на мониторах четырехминутный ролик порнографического содержания. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Администрация торгового центра выясняет обстоятельства произошедшего и пообещала наказать виновных.

8 марта в Мексике погиб пожарный, пытавшийся отключить уличный экран для рекламы, который показывал порнографическое видео. Вместо рекламы большой экран, стоящий возле одного из шоссе в городе Мехико, начал транслировать порноролики из интернета. Удивленные водители притормаживали, чтобы посмотреть и сфотографировать необычное зрелище