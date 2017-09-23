Алиханов поручил оказать помощь пострадавшим в аварии под Калининградом

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля под Калининградом и поручил оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Министерству здравоохранения Калининградской области дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП. Соответствующим структурам — разобраться в данной ситуации с целью недопущения подобных фактов. Также мною дано поручение врио руководителя аппарата правительства региона Алексею Родину обеспечить всестороннюю, в том числе, в случае необходимости, и материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе», — говорится в сообщении.

Авария с участием микроавтобуса и внедорожника на трассе Калининград-Черняховск произошла вечером в пятницу. В результате ДТП погибли семь человек.