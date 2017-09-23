На военной выставке в Праге десантник приземлился на женщину и ребенка

Десантник приземлился на женщину и ребенка на военной выставке с демонстрацией возможностей, проходившей в пражском районе Летна в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

Как сообщил представитель пресс-службы Главного штаба чешских Вооруженных сил Властимил Киприс (Vlastimila Cyprisová), мужчина не попал в заданный район приземления из-за сильного порыва ветра. Он упал в зону, где стояли зрители, в результате чего травмы помимо него получили два человека. Пострадавшие доставлены в больницу, самого парашютиста также осматривают медики, уточнила представитель городской службы скорой помощи Яна Поштова (Jan Poštová).