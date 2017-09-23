Петицию против запрета Uber в Лондоне подписали полмиллиона человек

Более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне.

«Чтобы отстоять источник существования для 40 тысяч водителей и потребительский выбор миллионов лондонцев, подпишите петицию, требующую отменить решение о запрете Uber в Лондоне», — говорится в тексте воззвания.

Подчеркивается, что решение о запрете онлайн-сервиса «показывает миру, что Лондон далек от того, чтобы считаться открытым для инновационных компаний, которые предлагают выбор потребителям и возможности для работы тем, кто в них нуждается».

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался продлить лицензию компании Uber после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии. По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза, передает The Guardian.

Мэр Лондона приветствовал этот шаг транспортного оператора. В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение в суде.

Мобильным приложением компании в Лондоне пользуются около 3,5 миллиона человек.