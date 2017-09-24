В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан

Боевики ИГ в плену у сирийских спецслужб, Дамаск

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев раскрыл данные о жителях республики, присоединившихся к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА Новости.

«За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации ИГ», — сказал он, сообщив, что таких 900 человек.

«Из них 85 задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях», — добавил глава СГБ.

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По его словам, поверившие в пропаганду некоторые граждане Азербайджана увезли с собой в зону боевых действий свои семьи, в том числе малолетних детей.

«Есть факты гибели и среди этих детей», — отметил Гулиев.

По его словам, в настоящее время спецслужбы Азербайджана проверяют информацию о гибели 300 своих граждан в ходе контртеррористической операции в Ираке.