В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев раскрыл данные о жителях республики, присоединившихся к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА Новости.
«За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации ИГ», — сказал он, сообщив, что таких 900 человек.
«Из них 85 задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях», — добавил глава СГБ.
По его словам, поверившие в пропаганду некоторые граждане Азербайджана увезли с собой в зону боевых действий свои семьи, в том числе малолетних детей.
«Есть факты гибели и среди этих детей», — отметил Гулиев.
По его словам, в настоящее время спецслужбы Азербайджана проверяют информацию о гибели 300 своих граждан в ходе контртеррористической операции в Ираке.