Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины

Президенту Украины Петру Порошенко предложили объявить режим АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) на всей территории страны из-за сложного социально-политического положения. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном портале главы государства.

«АТО уже не только на востоке, АТО — в медицине, образовании, отношении к пенсионерам, да в принципе — всему народу», — написал автор обращения. Инициатор также предложил обязать «президента, премьер-министра, министров ежемесячно отчитываться перед народом — что делается в стране, чтобы народ не вымер».

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4 сентября руководитель фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины потерпела крах. «За последние три года валовой национальный продукт на душу населения снизился на 31,9 процента. Это же крах экономики, полный развал всех стратегий. И все это результат проведения заявленных президентом и правительством 144 реформ», — подчеркнула политик.

В марте агентство Bloomberg информировало, что, по оценкам его экспертов, Украина продолжает оставаться в десятке самых «несчастных» экономик мира.

В начале июня социологи опубликовали результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса.