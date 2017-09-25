Полицейские задержали седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

В Великобритании задержан седьмой подозреваемый в причастности к совершению теракта в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась в столице Уэльса Кардиффе сотрудниками контртеррористической полиции Лондона, которые задержали 20-летнего мужчину. Поиски других вероятных фигурантов этого дела продолжаются.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате атаки ранения, травмы и ожоги получили 22 человека.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).