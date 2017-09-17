Задержан второй подозреваемый в совершении теракта в лондонском метро

Лондонская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к совершению теракта в метро. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщили в Скотланд-Ярде.

Стражи порядка задержали 21-летнего мужчину в районе Хаунслоу ночью в субботу. После этого они привезли его в отделение полиции на юге города.

Ранее в районе порта Дувр был задержан первый подозреваемый — 18-летний молодой человек.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате взрыва пострадали 22 человека.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка Исламское государство.