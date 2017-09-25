В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон

Промсвязьбанк Московский Марафон прошел в столице 24 сентября. В мероприятии приняло участие более 30 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из 71 страны, сообщается в пресс-релизе Промсвязьбанка.

В рамках марафона прошли забеги на дистанциях 42,2 километра, 10 километров и корпоративная эстафета. Промсвязьбанк Московский Марафон — единственный марафон в России, в рамках которого проводятся заезды на хендбайках и гоночных колясках.

Маршрут Промсвязьбанк Московского Марафона остался неизменным — участники пробежали по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

Первое место на основной дистанции Промсвязьбанк Московского Марафона занял победитель прошлого года — Артем Алексеев, он пробежал за 2 часа, 14 минут и 15 секунд. Второе место занял Федор Шутов, третье — Андрей Смирнов.

Самой быстрой среди девушек на дистанции 42,2 километра оказалась Сардана Трофимова, она преодолела марафон за 2 часа, 30 минут и 29 секунд. Второй стала Марина Ковалева, а третье место досталось Евдокии Букиной.

В забеге также приняли участие знаменитости с активной жизненной позицией: футболист Алексей Смертин, телепродюсер Таш Саркисян, акционер Промсвязьбанка Алексей Ананьев, актер Максим Матвеев, актрисы Елизавета Боярская и Ирина Пегова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, олимпийский чемпион Алексей Немов, рэпер Влади и многие другие.